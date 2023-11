Seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Covasna, Agoston Laszlo, a declarat, miercuri, ca declansarea unei greve de protest in cadrul institutiei este iminenta, iar revendicarile angajatilor privind majorarea salariilor sunt justificate.Potrivit acestuia, salariile nu au mai fost majorate din anul 2018, iar sporurile acordate in perioada pandemiei de COVID-19 au fost suspendate."Revendicarile sunt justificate. Colegii nu au intrat astazi in greva spontana, dar e foarte probabil sa se ... citeste toata stirea