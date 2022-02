Seful IPJ Covasna: "Anul trecut am lucrat, din pacate, cu un deficit extrem"

Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna are incadrate in prezent 75,7% dintre posturile disponibile, procent in crestere, dupa ce in decembrie 2021 au fost angajati opt ofiteri si 23 de agenti, respectiv sase functii au fost ocupate de personal contractual."Anul trecut am lucrat, din pacate, cu un deficit extrem. Imi aduc aminte, la inceputul lunii decembrie aveam un grad de ocupare de 71%. Prin modalitatile de admitere in profesie, si ma refer aici la incadrare din sursa externa, am ... citeste toata stirea