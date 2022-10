Semn ca oricine este binevenit in orasul Intorsura Buzaului

Intrarea in orasul Intorsura Buzaului va fi marcata cu un semn special, diferit de cele clasice, din plastic. Poarta de intrare in localitate este construita din lemn, resursa importanta a zonei, si va fi iluminata cu alimentare prin panouri fotovoltaice.aEuro< Constructia este inca in derulare, dar cel mai probabil se va finaliza pana la sfarsitul anului.Demersul de a evidentia intrarea in oras cu un semn deosebit de cele intalnite pana acum vine si din dorinta autoritatilor de a face un pas ... citeste toata stirea