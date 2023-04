In zilele de 22 si 23 aprilie, Sfantu Gheorghe va gazdui o etapa a Campionatului National de Sprint Urban. La competitia organizata de Federatia Romana de Orientare, in colaborare cu municipiul Sfantu Gheorghe si Clubul Sportiv Municipal VSK din Miercurea Ciuc, pot participa si alergatori fara experienta in orientarea in alergare, spun organizatorii. Inscrierile se fac pana pe 19 aprilie.Etapa de sprint urban va incepe pe 22 aprilie, de la ora 17:00, si va avea loc in zona cartierului Simeria. ... citeste toata stirea