Sepsi OSK are nevoie de punctele din meciul cu UTA

Superliga continua cu partidele din etapa a 19-a, o runda care va fi deschisa astazi, 2 decembrie, cu incepere de la ora 15:30, cand Sepsi OSK o va intalni, la Arad, pe UTA.Se anunta o partida extrem de disputata, ambele echipe avand nevoie de victorie si implicit de punctele puse in joc. Sepsi OSK ocupa, in acest moment, pozitia a opta in clasament si probabil, cum FCSB mai are de disputat doua restante, o va lua ca reper pentru un loc in Play-Off pe FC Hermannstadt, de care o despart doua ... citeste toata stirea