Sepsi OSK scrie inca o data istorie! Supercupa Romaniei vine la Sfantu Gheorghe!

Desi nu pornea ca favorita in partida cu CFR Cluj, campioana en-titre, Sepsi OSK, a scris o noua fila de istorie si a imbogatit vitrina cu trofee, Supercupa Romaniei urmand sa-si ia locul alaturi de Cupa Romaniei.Partida a inceput practic cu CFR Cluj in avantaj. Inca din minutul 2, Alexandru Paun l-a surpins cu un sut in coltul de jos al portii pe Niczuly.Astfel, clujenii au jucat mai relaxat si au avut mai mult posesia fara a-si crea, insa, oportunitati clare de a marca. Abia in minutul 31 ... citeste toata stirea