Sepsi ReKreativ: marirea tarifelor nu s-a reflectat asupra numarului de clienti

Marirea tarifelor la facilitatile de sport si agrement administrate de Sepsi ReKreativ a starnit reactii in randul locuitorilor orasului Sfantu Gheorghe. Unii dintre ei s-au aratat nemultumiti de faptul ca, in timp ce preturile la alimente si servicii continua sa creasca, salariile raman neschimbate. Reprezentantii societatii spun insa ca acest lucru nu s-a reflectat deocamdata asupra numarului de clienti.Comentariile si nemultumirile in legatura cu preturile au aparut la stirea in care erau ... citeste toata stirea