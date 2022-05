Sepsi-SIC, pentru a sasea oara consecutiv campioana!

Intr-o atmosfera incendiara facuta de fani, Sepsi-SIC s-a impus in a cincia partida a finalei Ligii Nationale de Baschet Feminin, editia 2021-2022, si astfel a cucerit titulul de campiona pentru a sasea oara consecutiv.Fata de ultimele doua partide, in care a cedat la Arad, iar scorul general al finalei ajunsese 2-2, Sepsi-SIC si-a aratat adevarata valoare in meciul decisiv si a castigat cu un rezultat categoric 78-60(22-9,23-18,14-16,19-17). Inca din primul sfert fetele antrenate de Zoran ... citeste toata stirea