Seria concertelor Candleglow Castle revine din 18 ianuarie la castelul Kalnoky din Miclosoara

Seria concertelor organizate la castelul Kalnoky din localitatea Miclosoara sub genericul Candleglow Castle, care va fi reluata luna aceasta, va oferi publicului posibilitatea de a face o incursiune in lumea muzicii clasice si moderne, dar si de a se bucura de ospitalitatea gazdelor intr-o atmosfera romantica.Primele concerte din acest an vor avea loc in data de 18 ianuarie, de la orele 16 si 19, in program fiind cuprinse lucrari ale compozitorului italian Ludovico Einaudi. Oaspetii vor putea ... citește toată știrea