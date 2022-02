Serviciile de hair and beauty, disponibile oricand iti doresti - Stailer iti vine in ajutor

Stailer este o aplicatie care a venit ca o inovatie in ceea ce priveste domeniul de hair and beauty. Este solutia care a rezolvat numeroase probleme atat pentru stilisti, cat si pentru clienti, pentru ca a devenit puntea de intermediere dintre acestia. Cei care vor sa mearga la un salon de beauty pot gasi mult mai usor acum lista cu locurile libere de la toate saloanele din oras, nu doar la cele pe care le frecventeaza.Astfel, oricine poate gasi un loc liber la salon in timp util acum si ... citeste toata stirea