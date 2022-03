Serviciul de Ajutor Maltez si UDMR - campanie comuna de ajutor pentru ucraineni

Serviciul de Ajutor Maltez, in colaborare cu filialele UDMR din judetul Covasna, a lansat o campanie de ajutor pentru vecinii nostri ucraineni. Acestia strang alimente de baza (neperisabile), dulciuri pentru copii, sticle de apa la 0,5 litri, lumanari sau lanterne, dar si saci de dormit, plapumi si saltele de camping in patru zone din judet. Lucrurile stranse vor ajunge atat in locatii din tara, dar si in Ucraina, la oamenii care nu au putut parasi tara, a spus, pentru Observatorul de Covasna - ... citeste toata stirea