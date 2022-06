Serviciul Judetean de Ambulanta Covasna ar avea nevoie de "un plus de medici" in viitor

Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Covasna are in prezent 136 de angajati, dintre care sase medici specialisti si unul rezident, in anul I. Personalul SAJ isi desfasoara activitatea in Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc, Covasna, Baraolt si Intorsura Buzaului, acolo unde sunt statiile si substatiile Serviciului."In momentul actual, in cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Covasna sunt angajate 136 de persoane, dupa cum urmeaza: 6 medici specialisti si 1 medic rezident, anul I; 57 de ... citeste toata stirea