Sesiuni gratuite de yoga, in parcul central din Sfantu Gheorghe

Instructorul Gabi Chirila organizeaza sesiuni gratuite de yoga pentru a sarbatori Ziua Internationala a acestei discipline. Evenimentul va avea loc pe 21 si 22 iunie in Parcul Elisabeta din Sfantu Gheorghe. Toti cei interesati sunt asteptati sa se alature.Evenimentul din acest an se desfasoara sub tema "Imputernicirea femeii"."Ziua Internationala Yoga este sarbatorita anual pe 21 iunie (exact in timpul solstitiului de vara, fiind cea mai lunga zi a anului in emisfera nordica), cu intentia ... citește toată știrea