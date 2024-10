Sezatoarea Romanilor din Covasna, Harghita si Mures: Un Eveniment de Suflet pentru Pastrarea Traditiilor Nationale

COMUNICAT DE PRESA. Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures anunta cu deosebita bucurie si mandrie succesul editiei din acest an a Sezatorii Romanilor, desfasurata pe 19 octombrie 2024 in capitala tarii, Bucuresti. Evenimentul a fost ghidat de valorile fundamentale ale Iubirii de Neam, Credintei Stramosesti si Idealurilor Nationale.Sute de romani din inima tarii s-au reunit in capitala pentru a celebra impreuna traditiile si valorile noastre stravechi, demonstrand inca o ... citește toată știrea