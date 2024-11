Sezonul rece se apropie: Recomandari esentiale de la politisti pentru circulatia in siguranta

Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Covasna reamintesc participantilor la trafic ca, odata cu venirea sezonului rece, este important ca modul de comportament in trafic sa fie adaptat pentru a preveni implicarea in accidente rutiere.In primul rand, montarea anvelopelor de iarna este obligatorie pentru a circula in siguranta in aceasta perioada. Conform legislatiei in vigoare, este sanctionata circulatia unui autovehicul neechipat corespunzator pe drumuri acoperite cu ... citește toată știrea