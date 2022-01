Sfantu Gheorghe: accident pe trecerea de pietoni

O femeie in varsta de 64 de ani a fost accidentata miercuri dupa-amiaza de un autoturism, in timp ce traversa o trecere de pietoni, aflata la intersectia dintre strada Ciucului si bulevardul General Grigore Balan din Sfantu Gheorghe."La data de 12 ianuarie a.c., in jurul orei 15.30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati prin apel 112 despre producerea unui accident rutier in municipiul Sfantu Gheorghe la intersectia dintre ... citeste toata stirea