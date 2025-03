Sfantu Gheorghe: Ajutorul de minimis pentru IMM-uri, acordat si in acest an; cererile ar putea fi depuse mai devreme

Programul de ajutor de minimis prin care Primaria Sfantu Gheorghe returneaza firmelor din municipiu o parte din impozitul pe cladiri va continua si in acest an iar depunerea cererilor de finantare ar putea sa inceapa pe 1 aprilie, cu aproape o luna si jumatate mai repede decat in ceilalti ani, a anuntat presedintele Camerei de Comert si Industrie (CCI) Covasna, Edler Andras.Potrivit acestuia, regulamentul de acordare a ajutorului de minimis a fost modificat pentru a putea fi mai usor de ... citește toată știrea