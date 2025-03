Sfantu Gheorghe: Barbat agresat de fiu dupa discutii in contradictoriu

Politistii din Sfantu Gheorghe au intervenit in urma unei sesizari facute de un barbat de 79 de ani. Dupa discutii in contradictoriu, acesta a fost agresat fizic de fiul sau duminica seara, 9 martie."Politistii din cadrul aceleasi unitati au intervenit in urma unei sesizari facute de un barbat de 79 de ani, din municipiul Sfantu Gheorghe, care a reclamat ca a fost agresat de fiul sau. Conflictul a avut loc pe fondul unor discutii in contradictoriu. Barbatul a primit ingrijiri medicale si ... citește toată știrea