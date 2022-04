Sfantu Gheorghe: barbat retinut si cercetat pentru furt din masini

Un barbat in varsta de 49 de ani este cercetat, in prezent sub masura controlului judiciar, pentru furt si furt calificat. El este banuit ca ar fi sustras sume de bani din masini parcate. In acest caz, zilele trecute a fost facuta o perchezitie la locuinta acestuia. Autoritatile l-au retinut apoi pentru 24 de ore si ulterior s-a dispus masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile.Potrivit politistilor din Sfantu Gheorghe, faptele s-au petrecut in februarie, iar barbatul ar fi furat ... citeste toata stirea