Aproximativ 300 de persoane s-au adunat duminica, 15 octombrie a.c., in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe, pentru a-si exprima solidaritatea fata de victimele razboiului din Israel. S-au aprins lumanari la literele #SEPSI, oamenii au intonat imnul oficial al Israelului si mai multi tineri au citit psalmi la scena de piatra. Cu stegulete si drapelul fluturand in vant, cei prezenti s-au rugat pentru pace si pentru ca ororile care sunt in plina desfasurare acum acolo, sa ia sfarsit cat mai repede. ... citeste toata stirea