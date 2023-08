Piata Centrala din Sfantu Gheorghe va fi gazda, timp de aproape o luna, a 623 de imagini iluminate pe ecrane de sticla. Acestea vor constitui o expozitie a unuia dintre cei mai de succes fotografi de natura din lume, Mate Bence. Peste un milion de oameni din 11 locatii au admirat pana acum uriasa expozitie in aer liber, care se numeste "Vanatoare fara sange". Va putea fi vizionata si la Sfantu Gheorghe in perioada 19 august - 24 septembrie a.c.Expozitia va fi vernisata in prezenta autorului ... citeste toata stirea