Sfantu Gheorghe: o persoana a ramas blocata in propria casa

Pompierii covasneni au intervenit, luni seara, pe 13 februarie, pe Aleea Harniciei din Sfantu Gheorghe, dupa ce o persoana a ramas blocata in casa. Pompierii au spart usa pentru a intra in interiorul locuintei si, ulterior, persoana in cauza a fost transportata la spital, a transmis, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Alexandru Marian Rechitean."Este vorba despre o persoana care a ramas blocata ... citeste toata stirea