Sfantu Gheorghe, pe primul loc in tara dintre municipii la numarul chestionarelor completate si validate pentru recensamant

Sfantu Gheorghe este pe primul loc in tara dintre municipii la numarul cetatenilor care au completat si carora li s-au validat raspunsurile pentru editia din acest an a recensamantului. In a doua etapa, care este in plina desfasurare, 25 de recenzori se vor deplasa la domiciliul persoanelor care nu s-au autorecenzat, adica 31,5% din populatia orasului, a spus joi, intr-o conferinta de presa, primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad."Am asteptat sa expire si cele 7 zile dupa ultima zi in care