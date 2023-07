Un barbat in varsta de 22 de ani este cercetat de politistii covasneni dupa ce a fost prins drogat la volanul autoturismului pe care il conducea miercuri noaptea din directia Sfantu Gheorghe spre Chichis. Testarea cu aparatul drugtest a aratat ca acesta consumase o substanta psihoactiva."In data de 5 iulie 2023, in jurul orei 00:10, politistii din cadrul Serviciului Rutier Covasna si Biroului Rutier Sfantu Gheorghe, in timp ce desfasurau activitati pe DN12, au oprit pentru control un ... citeste toata stirea