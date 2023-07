Un copil in varsta de 12 ani a fost ranit sambata, intr-un accident, la Sfantu Gheorghe. Fata a fost lovita de o masina in timp ce se deplasa pe strada Lunca Oltului. Accidentul a avut loc in zona podului, din apropierea piscinei."La data de 29.07.2023, in jurul orei 14:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati prin apel 112, despre faptul ca pe strada Lunca Oltului a avut loc un accident rutier.Din primele verificari efectuate la fata locului, ... citeste toata stirea