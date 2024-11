Sfantu Gheorghe: Un sofer baut a lovit o masina si a fugit de la locul faptei

Un accident rutier in care doua masini au fost avariate a avut loc luni noaptea, in jurul orei 22:00, pe strada Romulus Cioflec din municipiul Sfantu Gheorghe. Unul dintre soferi a parasit locul incidentului. Acesta a fost identificat de politisti la scurt timp, iar testarea cu alcooltest a indicat o valoare de 1,39 mg/l alcool pur in aerul expirat.Un tanar de 20 de ani este soferul care a fugit de la locul accidentului si a fost identificat de politisti datorita masinii avariate."Luni ... citește toată știrea