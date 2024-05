Sfantu Gheorghe: un sofer beat a lovit o alta masina

Politistii Biroului Rutier Sfantu Gheorghe au fost sesizati cu privire la producerea unui accident pe DN 13E, intre Sfantu Gheorghe si Reci. Soferul care a provocat evenimentul rutier avea o alcoolemie de 0.76 mg/l alcool pur in aerul expirat. Incidentul s-a petrecut duminica, 12 mai, in jurul orei 18:30."In urma verificarilor, politistii au stabilit ca un barbat de 55 de ani, din municipiul Sfantu Gheorghe, in timp ce conducea un autoturism pe DN 13E, dinspre Sfantu Gheorghe spre Reci, la ... citește toată știrea