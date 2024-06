Sfantu Gheorghe: un tanar baut si fara permis a intrat intr-un gard

Un tanar de 19 ani este cercetat pentru ca s-a urcat la volan fara sa aiba permis de conducere. Mai mult, acesta avea si o alcoolemie de 0.06 mg/l alcool pur in aerul expirat. "Soferul" a fost prins dupa ce a intrat duminica in gardul unui imobil. Si cel care i-a incredintat masina va raspunde in fata legii."In data de 02 iunie a.c., in jurul orei 12:45, politistii Biroului Rutier Sfantu Gheorghe au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Campului, din ... citește toată știrea