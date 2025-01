Sfantu Gheorghe: un tanar s-a urcat la volan fara permis si a lovit un zid

Un tanar de 22 de ani a condus, in weekend, o masina fara sa aiba permis de conducere. "Soferul" a lovit un zid, pe strada Canepei din Sfantu Gheorghe. Politistii l-au identificat, iar acum va raspunde in fata legii."Politistii Biroului Rutier Sfantu Gheorghe, in cadrul cercetarilor privind un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, au stabilit identitatea conducatorului auto, un tanar de 22 de ani.In seara zilei de 25 ianuarie, acesta se afla la volanul unui autoturism ... citește toată știrea