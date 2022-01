Sfaturi pentru prevenirea furturilor din locuinte

Pentru siguranta locuintei si a bunurilor dumneavoastra, politistii vin cu o serie de recomandari in scopul reducerii riscului victimal in cazul comiterii infractiunilor de furturi din locuinte:Daca locuiti la bloc:Solicitati administratiei montarea unui interfon la intrarea in scara;Nu permiti accesul in scara blocului persoanelor necunoscute, indiferent de motivul invocat;Asigurati-va ca dispozitivul de amortizare montat pe usa de acces in bloc asigura inchiderea completa a acesteia; ... citeste toata stirea