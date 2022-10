Si Sfantu Gheorghe aprinde "un milion de stele pentru nevoiasi"

Una dintre cele mai ample campanii de solidaritate organizate de asociatia Caritas, "Un milion de stele pentru nevoiasi", revine! Actiuni vor avea loc si in judetul Covasna, la Sfantu Gheorghe, in 14 octombrie, de la ora 18:00, in Piata Centrala, dar si in 21 octombrie, la Bretcu.Evenimentul revine in spatiul public fizic dupa doi ani."Dupa doi ani o sa organizam din nou si in spatii publice cel mai amplu gest de solidaritate: Un milion de stele pentru nevoiasi. In data de 14 octombrie, ... citeste toata stirea