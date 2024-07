Singura primarie din judetul Covasna fara accesibilitate web pentru persoanele cu dizabilitati

Institutiile publice au obligatia de a avea pe site-ul oficial al institutiei modulul pentru persoane cu dizabilitati. S-au facut pasi in aceasta directie si in judetul nostru. Daca in urma cu patru ani, in 2020, doar doua dintre cele 45 de primarii ale judetului Covasna erau accesibile si persoanelor cu deficiente de vedere, in prezent doar unul dintre site-urile autoritatilor locale inca n-a implementat aceasta componenta. Este vorba despre Primaria Aita Mare.Directiva privind ... citește toată știrea