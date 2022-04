Sirene de avertizare in caz de inundatii amplasate in patru localitati din judet

Patru sirene de avertizare a populatiei cu privire la pericolul producerii de inundatii vor fi amplasate in acest an de Sistemul de Gospodarie a Apelor (SGA) Covasna in localitatile Lunca Marcusului, Bacel, Chichis si Dobolii de Jos.Potrivit conducerii societatii, aceste localitati sunt situate in aval de Acumularea Sacele, unde a fost pusa in functiune o statie automatizata cu senzori pentru marirea gradului de siguranta a barajelor."In cadrul masurilor de prevenire si de pregatire pentru ... citeste toata stirea