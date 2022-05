SJU Covasna, pe locul 5 in tara privind timpul de interventie in tratarea pacientilor cu accidente vasculare cerebrale

Echipa Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe este din ce in ce mai puternica, mai rapida si mai eficienta. Aceasta a reusit sa scada timpul de interventie in cazurile pacientilor cu accident vascular cerebral la 38 de minute si 8 secunde, clasandu-se pe locul 5 in tara privind rapiditatea si eficienta procedurii.La Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe, de la inceputul acestui an, au fost tratati prin tromboliza 19 pacienti, potrivit reprezentantilor spitalului. ... citeste toata stirea