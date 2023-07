Muscatura de om este mai periculoasa decat cea de cal, caine sau pisica, pentru ca se pot dezvolta o multime de infectii: hepatita B, hepatita C, herpes, sifilis, tuberculoza si altele. Asadar, este bine sa ne prezentam la medic daca am fost muscati, poate uneori si in joaca, si nu se simtim bine, transmit reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Covasna.In gura omului se afla multe bacterii, care pot produce infectii."Stiati ca muscatura de om este cea mai periculoasa? Este ... citeste toata stirea