Sofer cu o alcoolemie de 0,60 mg/l in aerul expirat, oprit in Targu Secuiesc

Un barbat in varsta de 41 de ani a fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, in timpul unei actiuni de control desfasurata de Politia Municipiului Targu Secuiesc.Barbatul a fost oprit in dimineata zilei de miercuri pe strada Libertatii din municipiu."In dimineata zilei de 30 octombrie 2024, in jurul orei 02:30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Targu Secuiesc au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Libertatii din municipiu. ... citește toată știrea