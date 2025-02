Sofer cu o alcoolemie de 0,96 mg/l prins pe strada Dealului din Sfantu Gheorghe

Un barbat de 58 de an a fost prins baut la volanul unei masini, pe strada Dealului din Sfantu Gheorghe. S-a intamplat joi, 13 februarie. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentratie de 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat."Joi dupa-amiaza, pe strada Dealului din municipiul Sfantu Gheorghe, politistii Biroului Rutier au oprit un autoturism condus de un barbat de 58 de ani. In urma testarii cu aparatul etilotest, soferul avea o concentratie de 0,96 mg/l alcool pur ... citește toată știrea