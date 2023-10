Oamenii legii din cadrul Politiei Municipiului Targu Secuiesc au oprit pentru control un barbat de 54 de ani care conducea un microbuz destinat transportului scolar, in care nu se aflau pasageri, pe strada Garii din municipiu. La testarea soferului cu aparatul alcooltest rezultatul a fost de 0.21 mg/l alcool pur in aerul expirat, iar acesta s-a ales cu amenda si nu mai are voie sa conduca timp de 90 de zile.IPJ Covasna transmite ca si in saptamana trecuta, dar si in toata perioada de la ... citeste toata stirea