Sofer depistat la volan cu o alcoolemie de 0,51 mg/l, in Intorsura Buzaului

Un barbat de 36 de ani a fost prins de politistii din Intorsura Buzaului, la volan, sub influenta bauturilor alcoolice, sambata, 28 decembrie. Aparatul de testare a aratat o alcoolemie de 0,51 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul are acum dosar penal, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna."Sambata seara, politistii din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului au oprit pentru verificari un autoturism care circula pe strada Gheorghe Doja. La volan se afla un barbat ... citește toată știrea