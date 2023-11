Un sofer din Ghelinta a pierdut controlul volanului si a lovit gardul unei gospodarii, sambata noaptea, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna. Dupa ce barbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, a reiesit ca acesta se afla sub influenta bauturilor alcoolice."In data de 25 noiembrie 2023, in jurul orei 03:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Targu Secuiesc au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe raza localitatii Ghelinta. In timp ... citeste toata stirea