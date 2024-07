Sofer din Zabala, prins beat, fara permis, la volanul unei masini radiate

Un barbat de 36 de ani a fost depistat de politisti la volanul unei o masini radiate, fara permis de conducere si sub influenta bauturilor alcoolice. Incidentul a avut loc in localitatea Zabala, pe 1 iulie, in jurul orei 18:30. Atunci politistii Sectiei de Politie Rurala Covasna au oprit autoturismul pentru un control de rutina. Testele efectuate au aratat ca barbatul avea o alcoolemie foarte mare, de 1.18 mg/l alcool pur in aerul expirat."Din verificarile politistilor a reiesit ca barbatul ... citește toată știrea