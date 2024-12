Sofer prins beat la volan, in Lemnia

Un barbat de 48 de ani a fost depistat miercuri dimineata, 11 decembrie, de politistii Serviciului Rutier, in timp ce conducea, sub influenta alcoolului, pe strada Campului din localitatea Lemnia. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentratie de 0,54 mg/l alcool pur in aerul expirat."In dimineata zilei de miercuri, 11 decembrie, un barbat de 48 de ani a fost depistat de politistii Serviciului Rutier conducand pe strada Campului, in localitatea Lemnia. In urma testarii cu aparatul ... citește toată știrea