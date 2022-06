Sofer prins in trafic, la Intorsura Buzaului, sub influenta substantelor psihoactive

Un barbat in varsta de 40 de ani este cercetat pentru infractiunea de conducere a unui vehicul sub influenta substantelor interzise, dupa ce in weekend a fost prins la volan pozitiv la substanta psihoactiva Cannabis-THC5. S-a intamplat la Intorsura Buzaului, iar descoperirea a fost facuta in urma unui control al politistilor care a avut loc pe strada Mihai Viteazul.Actiunea a avut loc sambata, 25 iunie a.c."In jurul orei 19:00, politistii Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe ... citeste toata stirea