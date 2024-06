Sofer prins la Sfantu Gheorghe cu permis de conducere fals

Politistii Serviciului Rutier, in timp ce efectuau activitati de monitorizare si control trafic, in dimineata zilei de luni, 3 iunie, au oprit o masina care circula pe strada Kriza Janos din Sfantu Gheorghe. Barbatul care se afla la volan le-a prezentat un permis de conducere care s-a dovedit a fi fals.Soferul a fost oprit in trafic in jurul orei 05:45."La solicitarea politistilor de a prezenta actele personale, barbatul de 34 de ani care conducea autoturismul a prezentat un permis eliberat ... citește toată știrea