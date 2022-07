Sofer prins la volan, in Sfantu Gheorghe, drogat cu cocaina

Un barbat in varsta de 33 de ani este cercetat de oamenii legii dupa ce miercuri noaptea a fost prins la volan pozitiv la substanta psihoactiva cocaina. Potrivit IPJ Covasna, el a fost depistat, in urma unui control, pe strada Lt. David Pais din Sfantu Gheorghe."La data de 29 iunie a.c., in jurul orei 21:00, politistii Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe strada Lt. David Pais din Sfantu Gheorghe, un autoturism condus un barbat de 33 de ani.Conducatorul auto a fost testat cu ... citeste toata stirea