Sofer sub influenta alcoolului, prins de politistii din Moacsa

Un barbat in varsta de 52 de ani este cercetat penal dupa ce a fost prins baut la volan de catre politistii din cadrul Postului de Politie Moacsa. Acesta a refuzat recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, dar etilotestul a aratat 1,09 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 2 mai a.c, in jurul orei 11:30, soferul conducea din directia Brasov catre Targu Secuiesc. Acesta a fost oprit pentru un control, deoarece avea un traseu sinuos, potrivit unui comunicat de presa al ... citeste toata stirea