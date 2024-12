Sofer sub influenta alcoolului prins la volan, in Borosneu Mare

Un barbat in varsta de 35 de ani a fost prins la volan, in Borosneu Mare, cu o alcoolemie de 0,48 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul are acum dosar penal, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna.Barbatul a fost surprins in trafic marti dimineata."Politistii Serviciului Rutier au oprit pentru control un autoturism care circula pe DJ 121A, in localitatea Borosneu Mare.Soferul, un barbat de 35 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o ... citește toată știrea