Soferi cu alcoolemii de 0,52 mg/l si 1,31 mg/l depistati in trafic

Politistii Sectiei de Politie Rurala Sfantu Gheorghe si din cadrul Politiei Municipiului Targu Secuiesc au identificat, in decursul zilei de ieri, 31 octombrie, in trafic, inca doi conducatori auto aflati sub influenta alcoolului.Pe raza localitatii Bixad un barbat, in varsta de 44 de ani, a fost testat cu aparatul alcooltest si a rezultat o alcoolemie de 1,31 mg/l alcool pur in aerul expirat."Joi, 31 octombrie 2024, politistii Sectiei de Politie Rurala Sfantu Gheorghe au identificat un ...