Soferi depistati in trafic incalcand legea

Politistii din judetul Covasna continua sa deruleze actiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere si sanctionarea celor care pun in pericol siguranta traficului. Ieri, 13 martie, mai multi soferi au fost surprinsi incalcand legislatia rutiera.Remorca neinmatriculata, identificata in traficIn dimineata zilei de 13 martie, politistii Sectiei de Politie Rurala Intorsura Buzaului au oprit un tractor care circula pe DN 13E, in localitatea Barcani.Conducatorul auto, un barbat de 45 de ani, a ... citește toată știrea