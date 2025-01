"Soferi" fara permis de conducere, prinsi pe drumurile din judet

Doi soferi fara permis au fost depistati de politistii Sectiei de Politie Rurala Sfantu Gheorghe in Micfalau si Araci. Unul dintre ei conducea un vehicul neinmatriculat. In ambele cazuri s-au intocmit dosare penale.Primul caz a avut loc joi dupa-amiaza, 26 decembrie cand un barbat de 52 de ani a fost oprit in trafic pentru un control, in Micfalau."Din verificarile efectuate a rezultat ca autoturismul nu era inmatriculat, iar conducatorul auto, un barbat de 52 de ani, nu poseda permis de ... citește toată știrea